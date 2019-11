Hurra, es gibt sie noch, die guten Nachrichten! Nachdem unsere Dopaminproduktion zwei Jahre auf Talfahrt war, geht es stimmungsmäßig endlich wieder bergauf in diesem Land. 2019, weiß der Glücksatlas der Deutschen Post, ist das Jahr eines noch nie da gewesenen »Glückssprungs«. Dem eigenen Leben geben wir im Schnitt sieben von zehn Punkten. Der Fünf-Liter-Kanister destilliertes Wasser auf Amazon hat mehr Sterne. Aber hey, vergleichen macht unglücklich. Sogar die Ostwerte liegen im Normalbereich. Puh. Mit einer Ausnahme. Am unglücklichsten sind die Brandenburger. Zufall, dass dort überdurchschnittlich viele Verheiratete leben? Wobei die zweite aktuelle Studie zeigt, dass Ehrlichkeit Hauptverursacher dauerhafter Beziehungen ist. Hier also Ihr persönliches Glücksgeheimnis: Trennen Sie sich und lügen Sie ihren Mitmenschen fortan, so oft es geht, kackdreist ins Gesicht. Das ist weltweit eine vielversprechende Erfolgsformel. Egal, ob privat oder beruflich. cod