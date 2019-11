Nach dem Willen von Felix Klein sollen solche Schmierereien in Schulen bei der Polizei angezeigt und verfolgt werden. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Osnabrück. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert eine bundesweite Meldepflicht für Schulen bei antisemitischen Vorfällen. Eine entsprechende Regelung gebe es bereits in Berlin und Baden-Württemberg, sagte Klein der »Neuen Osnabrücker Zeitung« (Mittwoch). Für eine Schule gebe es bei einer Meldepflicht keine offenen Fragen, »dann muss sie solche Vorfälle anzeigen und dem nachgehen«.

Der Beauftragte für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus lobte die Entscheidung einer Schule aus dem hessischen Grünberg, es der Polizei zu melden, dass Schüler nach einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald auf der Rückfahrt in einem Bus antisemitische Lieder abgespielt haben sollen. »Herabwürdigung und Beleidigung von Juden werden in Deutschland nicht geduldet«, sagte der Antisemitismusbeauftragte: »Ich wünsche mir, dass die Jugendlichen diese Lektion aus der konsequenten Reaktion der Schule gelernt haben.« epd/nd