In Wendorffs Betrieb werden Rinder der Rassen Charolais und Uckermärker gehalten, neun Monate des Jahres stehen sie auf der Weide Foto: privat

Die Wut vieler Bauern war kürzlich im ganzen Land zu spüren: Tausende fuhren am 22. Oktober mit ihren Traktoren in die Städte, um gegen das Anfang September von der Bundesregierung vorgestellte »Agrarpaket« und das geplante Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten zu protestieren. Für viele Städter und Naturfreunde stand schnell fest: Die wollen weiter unsere Umwelt verpesten, Tiere quälen - und dafür auch noch Subventionen kassieren. Folgerichtig wurden die Demos als reaktionäre Veranstaltungen abgehakt, zumal die AfD an mehreren Orten versuchte, sie zu kapern.

Henrik Wendorff, Biobauer in Ostbrandenburg und Funktionär des Deutschen Bauernverbandes (DBV), schüttelt über entsprechende, massenhaft in Onlinemedien kursierende Kommentare den Kopf. »Es ärgert mich schon, wenn unsere Branche derart unter Generalverdacht gestellt wird, obwohl die meisten sehr verantwortungsbewusst arbeiten«, sagt er. Es klingt eher resigniert als...