Brüssel. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat einen neuen Vorstoß zur Vollendung der EU-Bankenunion unternommen und schließt auch die begrenzte Übernahme von Verlusten durch ein europäisches System zur Absicherung von Kundengeldern nicht mehr aus. Eine verbesserte Bankenunion »sollte eine Form eines gemeinsamen europäischen Einlagensicherungsmechanismus beinhalten«, schrieb Scholz in einem Gastbeitrag für die »Financial Times« (Mittwochausgabe). Der Minister knüpft dies allerdings an viele Bedingungen und insbesondere an eine deutliche Reduzierung fauler Bankkredite in anderen Mitgliedstaaten.

»Nach jahrelanger Diskussion muss die Blockade been...