Zeit ist ein kostbares Gut. Immenser Fortschrittsenthusiasmus hat dazu geführt, dass wir bereits möglichst viel davon sparen. Wo wären wir ohne die Bedienungsanleitung-App, mit der man alle lose rumliegenden Anleitungen der Geräte abspeichern kann, die uns Zeit sparen, wenn wir wüssten, wie sie funktionieren. Am meisten Zeit raubt einem aber immer noch das Arbeiten. Microsoft - schon längst daran beteiligt, unser Leben einfacher zu machen - hat das erkannt und in Japan die Vier-Tage-Arbeitswoche eingeführt (bei vollem Lohn). Ergebnis: Die Mitarbeiter*innen sind besser drauf und fleißiger. Das rechnet sich für das Unternehmen, weil die Seitenausdrucke um sagenhafte 60 Prozent sanken. Weitergedacht benutzen Kolleg*innen weniger häufig die Toilettenspülung, atmen weniger Luft weg, weshalb seltener gelüftet werden muss und die Heizkosten sinken. Alles in allem spart ein Unternehmen sich reich, würde niemand mehr arbeiten. Bei vollem Lohnausgleich, versteht sich. cod