Barrikaden sollen am 01.10.2017 in Barcelona (Spanien) ein Wahllokal in einer Schule gegen die Polizei schützen, damit die Bürger beim Referendum hier ihre Stimme abgegeben können. An dem Tag kam es zu massiver Polizeigewalt. Foto: Nicolas Carvalho Ochoa/dpa

Sie werden sich nun mit aller Voraussicht am Sonntag in einen Politiker verwandeln. Bei den vorgezogenen Neuwahlen zum spanischen Parlament kandidieren Sie für die Partei Gemeinsam für Katalonien (JxCat) von Exil-Regierungschef Carles Puigdemont und führen die Liste für den spanischen Senat sogar an. Wieso dieser Wechsel?

Ich hoffe, mein Einzug ins Parlament klappt, wegen all dem, was hier in Katalonien passiert, und wegen dem, was ich durchmachen musste. Am 1. Oktober 2017 wurde mir von der spanischen Nationalpolizei mit einem verbotenen Gummigeschoss das rechte Auge ausgeschossen. Mir geht es vor allem darum, dass die Leute den klaren Ausgang des Referendums nicht vergessen und wir uns an die Umsetzung der Unabhängigkeit machen müssen, für die sich die Mehrheit ausgesprochen hat.

Wie geht die katalanische politische Klasse damit um?

Mir scheint, dass die Politiker, die vorgeben, uns zu vertreten, das Ziel etwas aus den Augen verloren haben. Einige haben das Referendum schon ins katalanische Revolutionsmuseum verschoben. Betont wird, wie toll wir das gegen die brutale Repression geschafft haben. Aber es geht darum, den Staub abzuwischen und das Votum umzusetzen.

Nachdem nun ehemalige Regierungsmitglieder und Aktivisten für die friedliche Durchführung eines Referendums wegen »Aufstand« zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt wurden, kommt es doch wieder zu massiven Protesten.

Aber auf politischer Ebene wird längst ein neues, mit Spanien vereinbartes Referendum gefordert und über ein Amnestiegesetz debattiert. Das ist verlorene Zeit. Spanien wird kein Referendum wie in Schottland zulassen. Man kann das fordern, aber man setzt damit die Latte sehr tief an.

Ist die Forderung nach einem Referendum wie in Schottland nicht eher taktischer Natur? Sollte damit nicht eher vorgeführt werden, dass der spanische Staat nicht auf einer demokratischen Basis wie Großbritannien steht, um damit zu zeigen, dass es keinen anderen Weg als eine einseitige Erklärung der Unabhängigkeit gibt. So hat es Kosovo gemacht, der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat das abgesegnet.

Ist nicht längst bewiesen, dass wir unterdrückt werden? Was braucht es noch? Tote? Ich habe zudem jede Hoffnung auf Europa verloren. Der Kosovo wird anerkannt und hier die spanische Repression unterstützt. Bis der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Unrechtsurteile aufheben kann, werden viele Jahre vergehen. Bis dahin werden Menschen weiter die Augen oder Hoden weggeschossen oder anders schwer verletzt. Ich kann die Forderungen nach einem paktierten Referendum und Amnestie schon verstehen, doch an wen richtet man die? An ein EU-Parlament mit einer rechten Mehrheit? Das wird uns wenig weiterhelfen. Das Parlament in Straßburg hat sich nicht einmal zur Gewalt gegen das Referendum positioniert. Gewählte katalanische Abgeordnete wie der Ex-Regierungschef Carles Puigdemont wurden von Spanien dort ausgeschlossen.

Sie wollen sich als Abgeordneter gegen ein Amnestiegesetz einzusetzen. Wieso?

Madrid wird dafür Gegenleistungen fordern. Das wird die Straflosigkeit für die Verbrechen sein, die hier begangen wurden und werden. Ich will verhindern, dass das überhaupt ins Parlament kommt. Wir haben die Erfahrung schon aus dem Franquismus. Für die Amnestie danach wurden auch die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Faschisten amnestiert, aber nicht einmal alle politischen Gefangenen entlassen. Ich kann nicht zulassen, dass der Polizist, der mir ein Auge ausgeschossen hat, straflos davon kommt.

Wie stellt sich die Lage in ihrem Verfahren derzeit dar? Erstaunlicherweise werden Sie ja angeklagt und vor Gericht gestellt.

Ich war der am schwersten verletzte Mensch am Referendumstag und wir haben mit Unterstützern in zweijährigen Arbeit ein Gutachten erstellt und herausgefunden, wer der Schütze war, und wir haben die 14 Polizisten der Einheit angezeigt. Es ist das erste Mal in der spanischen Geschichte, dass wir einen Schützen nach solchen Vorgängen namentlich benennen können. Das war eine riesige Arbeit von Freiwilligen, weil die Institutionen nichts zur Aufklärung getan haben.

Die Polizei klagt mich im Gegenzug wegen einem angeblichen Angriff auf Beamte an und in meinem Fall wird sich das ganze Verfahren nun in die Länge ziehen. Denn wir können mit dem Gutachten aufzeigen, dass einige der Beamten, die gegen mich ausgesagt haben, gelogen haben. Ohnehin habe ich den Eindruck, dass es wenig Interesse an einer Ermittlung gibt, weshalb ich und viele andere Opfer damit noch die nächsten vier bis fünf Jahre beschäftigt sein werden. Wenn ich jetzt gewählt werde, muss mein Fall wegen der Immunität dann ohnehin wieder an den Obersten Gerichtshof abgegeben werden.