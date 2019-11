Engelbert Lütke Daldrup, Geschäftsführer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Foto: Britta Pedersen/dpa

Herr Lütke Daldrup, in einem Jahr soll der neue Hauptstadtflughafen BER in Betrieb gehen. Wird es dabei bleiben?

Es bleibt dabei. In einem Jahr werden wir am BER fliegen. Wir werden in der Aufsichtsratssitzung Ende November den genauen Termin mitteilen.

Wie weit ist das größte Infrastrukturvorhaben der Region derzeit noch von einer Inbetriebnahme entfernt?

Wir sind Ende 2019 so weit, wie wir uns das Ende 2017 vorgestellt hatten. Ein wesentlicher Meilenstein war in diesem Sommer die erfolgreiche Prüfung des Zusammenspiels aller technischen Anlagen - das nennen die Experten Wirkprinzipprüfung. Es gibt aber auch noch Aufgaben auf der Baustelle und der Dokumentation zu erledigen. So müssen wir noch handwerkliche Mängel im Bereich der Kabelgewerke abarbeiten. Auch der TÜV wird in dem Bereich noch umfangreiche Prüfungen vornehmen müssen. Aber inzwischen liegt unser Fokus immer mehr darauf, aus dem fast fertiggestellten Gebäude...