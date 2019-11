Unter dem Titel »Großer Preußenmarsch für Heimat und Weltfrieden« versammelten sich am Vormittag vom 9. November rund 150 rechtsextreme sogenannte Reichsbürger vor dem Reichstag im Bereich des Lustgartens. Viele von ihnen trugen in Anlehnung an die französische Protestbewegung »Gelbwesten« gelbe Warnwesten sowie Fahnen des ehemaligen Königreichs Preußen und seiner Provinzen Schlesien und Oberschlesien.

In verschiedenen Reden wurden antisemitische und verschwörungsideologische Inhalte offen verbreitet. Laut »Berlin rechtsaußen«, dem Blog des Antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrum (apabiz), behauptete beispielswe...