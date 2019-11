Koalitionspolitiker drängten ihre eigenen Leute, in der letzten Legislaturperiode Plakatwerbung für Tabakwaren endlich zu verbieten - vergeblich

Umweltministerin Schulze will Tabakkonzerne für die Reinigungskosten weggworfener Kippen zur Kasse bitten

Aber dass ein Werbeverbot sinnvoll ist, steht außer Frage. Auch wenn es wohl nur selten Rauchende zu belehren vermag, so hilft es doch, dem Qualmen das lässige Image zu nehmen, das es trotz aller Schädlichkeit viele Jahrzehnte lang behalten hatte. Möglicherweise hat die begonnene Ächtung der Kippe schon jetzt dazu beigetragen, dass der Anteil rauchender Jugendlicher in den vergangenen 15 Jahren um zwei Drittel zurückgegangen ist. Zweifellos ist das eine gesellschaftlicher Erfolg - gegen den sich wieder einmal Konservative sträuben, die um ihre Geschäfte bangen.

Das Tabakwerbeverbot ist längst überfällig. Schon vor 15 Jahren hat der Bundestag dies gegenüber der Weltgesundheitsorganisation versprochen, aber noch immer darf in Kinos oder auf Plakatwände für Tabakkonzerne geworben werden.

Leo Fischer erklärt, wie REWE an seinen Ladenhütern gleich mehrfach verdient

Die Proteste in unterschiedlichen Teilen der Welt bringen die Frage nach gesellschaftlichen Alternativen aufs Tableau, meint Christopher Wimmer. Eine Antwort auf Mario Neumann

Stefan Otto über Christdemokraten, die in keiner »Verbotspartei« sein wollen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!