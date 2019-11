In Deutschland landen jedes Jahr zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Eine ungeheure Menge, die nicht nur die Frage nach der vergeudeten Zeit und Arbeitsmitteln bei der Produktion all dieser Produkte aufwirft, sondern auch die ethische Frage der Verschwendung lebenswichtiger Ressourcen. Verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln, die Verwendung etwa von Lebensmitteln über das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum hinaus, erhält in der gesellschaftlichen Debatte immer größere Bedeutung.

Ethische wie auch wirtschaftliche Gründe bestimmen die Diskussion. Doch es geht auch um gerechte Verteilung von Lebensmitteln. Denn gleichzeitig nimmt die Zahl der Menschen zu, die nicht genügend Geld für eine gesunde und ausgewogene E...