Gilt als Selenskyjs-Mann: Der neue Parteivorsitzende Olexander Kornijenko. Foto: imago images/Pavlo Gonchar

Dass ein Parlamentseinzug von 254 politisch unerfahrenen Abgeordneten nicht glatt läuft, ist zu erwarten. Natürlich sei der von ihm eingeschlagene Neuanfang »ein Risiko«, gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neulich in einem in Eigenregie produzierten PR-Interview zu. Es seien Fehler begangen worden, erklärt Selenskyj - lässig in einem Tesla sitzend - seinem Publikum. Doch der bisherige Weg sei richtig. Die Politik brauche eben »die totale Erneuerung«. Doch der Schein trügt: Der Parteitag von »Diener des Volkes« am Sonntag fand bereits in einer handfesten Krisensituation statt.

Der Parteitag war notwendig geworden, weil der Parteichef, Dmytro Rasumkow, abgesetzt werden musste. Denn der ist auch Vorsitzender des ukrainischen Parlaments und dieses Amt muss formell ein parteiloser Abgeordneter ausüben. Vor dem Parteitag kam es dann zum Eklat: Diejenigen Abgeordneten, die als Direktkandidaten gewählt und denen Verbindunge...