Auch die indische Garnherstellung geriet durch chinesische Produkte unter Druck. Foto: imago images/Hindustan Times

Diese Absage dürfte in vielen Hauptstädten klammheimliche Freude ausgelöst haben. Eigentlich sollten sich die Regierungschefs der Länder des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (APEC) am Wochenende in Chile treffen. In den APEC-Staaten lebt rund die Hälfte der Weltbevölkerung. Doch heftige Proteste gegen seine Politik hatten den rechtskonservativen Präsidenten Sebastián Piñera veranlasst, APEC-Gipfel und die dort ebenfalls geplante Weltklimakonferenz abzusagen.

Schon das letzte Gipfeltreffen der 21 Mitgliedstaaten in Papua-Neuguinea endete im November 2018 in Zwietracht. Erstmals in der Geschichte des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums konnten sich die Regierungschefs nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen. Anlass war der ausufernde Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Trotz der Absage des diesjährigen Gipfels in Santiago de Chile wollen China und die USA am Zeitplan für ihre Handel...