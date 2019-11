Ordnung ist der halbe Rock ’n’ Roll. Zuständig für jede Ordnung in der Musik ist das bewährte Duo aus Bass und Schlagzeug. In unseren schlimmen Zeiten hockt die Ordnung in Moskau und Peking und findet den Beat nicht. Lenin diagnostizierte fehlenden Groove sehr richtig als sterbenden Kapitalismus. Todestänze ziehen uns also noch für ein paar Jahre an den Nasenhaaren und versauen jeden Rhythmus.

Trotz alledem schenkt - seit nunmehr acht Jahren immer im November in Berlin - ein geheimes Ordnungserlebnis preußischsten Durcheinanders Geborgenheit und Morgenröte. Ein Quartett namens Grüßaugust weist uns Wege in die Zukunft: gebändigter Anarchismus. Seine Geheimwaffe ist eine Gitarristin aus Japan: Tomoko Fujimura.

Robert Beckmann ließ 2002 die bis dahin relativ erfolgreiche Combo The Inchtabokatables p...