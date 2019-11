So sah es in der Mainzer Straße vor 29 Jahren aus. Foto: Gabriele Senft

Barrikaden in Friedrichshain? Manche Geschichtsbewusste werden an die Kämpfe im März 1919 denken, als Arbeiter*innen für eine Räterepublik auf der Straße waren. Dabei ist es gerade einmal 29 Jahre her, als Hausbesetzer*innen aus der Mainzer Straße mit dem Bau von Barrikaden die Räumung verhindern wollten. Sie wurden am 12. November 1990 errichtet, nachdem die Polizei nach Protesten gegen Räumungen in Lichtenberg im naheliegenden Friedrichshain Wasserwerfer eingesetzt hatte.

Schwerbewaffnete Polizeieinheiten aus der ganzen Bundesrepublik räumten am 14. November insgesamt 13 besetzte Häuser in der Mainzer Straße. Es gab über 400 Festnahmen. Mindestens 13 Menschen wurden bei der Straßenschlacht verletzt. Für einen Großteil der Medien und Politiker*innen war klar, dass die Polizei mit der gebotenen Härte gegen Chaot*innen vorgegangen sei und die staatliche Ordnung wiederhergestellt habe.

Dabei wird gerne verschwiegen, dass sich ein Großtei...