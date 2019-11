Im Visier von Neonazis: der NDR Foto: dpa/Christian Charisius

Berlin. Neonazis mögen kritische Journalisten nicht. Sie sammeln Daten, erstellen Feindeslisten, verschicken Drohungen und schrecken vor Angriffen nicht zurück. Was die niedersächsische NPD am 23. November in Hannover plant, ist aber neu. Sie hat einen Aufmarsch gegen den Norddeutschen Rundfunk und speziell gegen den Kollegen Julian Feldmann angemeldet. Feldmann berichtet seit Jahren über Neonazis. Für das Magazin »Panorama« interviewte er den damals 96-jährigen SS-Mann und in Frankreich als Kriegsverbrecher verurteilten Karl Münter. Im Interview relativierte der Altnazi den Holocaust, eine Anklage wegen Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener folgte. Zu einem Prozess wird es nicht mehr kommen. Münter verstarb im September.

Das Interview mit dem Kriegsverbrecher thematisierte die NPD auch in ihrem Demonstrationsaufruf und kassierte deswegen eine Niederlage vor der Pressekammer des Landgerichts Hamburg. Eine Falschbehauptung, Feldmann hätte sich nicht als Journalist zu erkennen gegeben, musste aus dem Aufruf gestrichen werden.

Die Mobilisierung für den Aufmarsch geht weiter. Einer der Redner ist Thorsten Heise, seit Jahrzehnten Funktionär in der extremen Rechten. Heises Verhältnis zur Presse wird an einem Vorfall aus dem Frühjahr 2018 deutlich. Journalisten, die ein Treffen auf seinem Anwesen in Thüringen beobachteten, wurden anschließend von Neonazis gejagt und schwer verletzt. Einer der beiden Tatverdächtigen ist der Sohn Heises. Auch die restlichen Redner, wie der Chef von »Die Rechte«, Sven Skoda, oder der rechtsextreme YouTuber Nikolai Nerling machten bei ihren Auftritten in der Vergangenheit kein Geheimnis aus ihrer Ablehnung von kritischem Journalismus.