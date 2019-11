Viel ist nicht mehr übrig vom früheren Pendant des Great Barrier Reef. Die Rowley Shoals, eine Gruppe von atollartigen Korallenriffen südlich der Timorsee, gehören zu den lebenden Überresten eines alten Riff-Systems. Auch Ashmore Reef, Scott Reef und Seringapatam Reef sind Überbleibsel des einstigen Barriereriffs, das es größenmäßig mit dem heutigen Great Barrier Reef aufnehmen konnte.

Dass dieses »Spiegelbild« des Great Barrier Reef existierte, fanden australische Forscher dank seismischer Daten und Probebohrungen am Meeresgrund heraus, die Öl- und Gasförderunternehmen an die Forschungsagentur Geoscience Australia übergeben müssen. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten sie jetzt im Fachmagazin »Global and Planetary Change«.

Jackson McCaffrey, ein Doktorand an der Universität von Melbourne, der die Daten über Jahre hinweg studierte, sagte der lokalen Tageszeitung »Sydney Morning Herald«, er sei von der Größe des alten Riffs über...