Für die Kampagne haben die Aktivisten eine Website gebaut und ein Video gedreht. Viel Aufwand, um einen kleinen symbolischen Punkt zu machen. Vor allem, wenn man daran denkt, dass die Plakate wahrscheinlich innerhalb weniger Stunden wieder aus dem Stadtbild verschwinden werden. Aber schließlich sprechen wir von den Aktivist*innen, die in einigen Tagen erneut in der Lausitz Kohlebagger blockieren wollen . Mitten im tiefsten Winter. fhi/nd

Natürlich nicht. Eigentlich steckt die Umweltorganisation »Ende Gelände« hinter der Aktion. Die Plakate, die an verschiedenen Orten in Berlin hängen, sind Teil der Kampange »Wir sind Systemwandel«. Sie soll ein Korrektiv sein für die von der Bundesregierung »pathetisch« inszenierte »Wir sind Rechtsstaat«-Kampagne. Man fordere damit einen »radikalen Wandel des Wirtschaftssystems sowie einen sofortigen Kohleausstieg«, heißt es.

Eigentlich ist Heiko Maas dafür bekannt, sich auch mit den letzten Bösewicht ablichten zu lassen: immer mit breitem Lächeln und festem Händedruck. Kürzlich erst macht der Außenminister Schlagzeilen, als er eine gute Figur mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu machte. Und nun das: »Ob Lausitz oder Rojava, Klimaschutz heißt Antifa«, titelt ein Plakat mit einem ernst dreinblickenden Maas. Der Name der neuen Kampange der Bundesregierung: »Wir sind Systemwandel.«

Zehn Prozent der Arbeitslosen müssen aufstocken / 50.000 leben in Westdeutschland und etwa 20.000 im Osten

Überraschende Plakate in der Hauptstadt aufgetaucht

Mit den Gilets Jaunes ging ein Zyklus erfolgloser linker Politik zu Ende, erklärt Guillaume Paoli in seiner Schrift »Soziale Gelbsucht«.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!