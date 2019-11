Moshe Zuckermann, geboren 1949 als Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender in Israel, wuchs in Tel Aviv auf und zog 1960 mit seinen Eltern nach Frankfurt am Main, wo er auch studierte. Der Historiker und Soziologe leitete von 2000 bis 2005 das Institut für Deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv. In Hamburg wird er am 16. November einen Vortrag über »Die Rechtsentwicklung in Israel und ihre Rezeption in Deutschland« halten. Zuletzt erschien von ihm: »Der allgegenwärtige Antisemit oder die Angst der Deutschen vor der Vergangenheit«, Westend Verlag, 256 S., br., 20 €.

Herr Zuckermann, sind Sie sicher, dass die mit Ihnen geplante Veranstaltung zum Thema »Rechtsentwicklung in Israel und ihre Rezeption in Deutschland« am Samstag in Hamburg stattfinden wird? Raumverbote sind für Sie ja keine Seltenheit mehr.

Sicher kann ich mir in dieser Hinsicht auf keinen Fall mehr sein. Gegen Vortragende wie mich und meinesgleichen wurden in den letzten Jahren oftmals Verbote verhängt, in öffentlichen Räumen aufzutreten. In Hamburg wird das nicht der Fall sein. Doch in einigen anderen Städten gibt es sogar ein offizielles Auftrittsverbot.

In welchen Städten ist das der Fall, und wie werden die »Raumverbote« begründet?

In Frankfurt am Main und München beispielsweise. Es wird behauptet, dass meine Vorträge, in denen ich die Politik Israels oder auch den Zionismus kritisiere, antisemitisch seien. Komplementär dazu werde ich zuweilen als ein »sich selbst hassender Jude« dargestellt. Das verwundert nicht: Deutsche wussten schon immer am besten, was jüdische Identität zu sein hat.

Wissenschaftler wie Jan und Aleida Assmann und Micha Brumlik sprechen schon von McCarthyismus oder einer Hexenjagd auf Wissenschaftler oder Intellektuelle, die die Regierungspolitik Israels kritisieren. Zu Recht?

Ja, natürlich. Die Zensurmaßnahmen und Schikanierungspraktiken, die sich Behörden, aber auch gewisse politische Gruppen herausnehmen, haben mittlerweile Dimensionen angenommen, die an die ideologische Hysterie und perfiden Diffamierungsgepflogenheiten des historischen McCarthyismus gemahnen. Die Auswirkungen der Hexenjagd sind deutlich spürbar, werden aber wie selbstverständlich hingenommen.

Was sagt das über den herrschenden Diskurs in Deutschland zum Thema Israel und Antisemitismus?

Dass man in Deutschland einen verqueren Antisemitismus-Begriff verwendet, demzufolge Antizionismus und Israelkritik mit Antisemitismus gleichzusetzen seien. Das ist hanebüchen. Es fällt dabei auf, dass man mit dem rechtsradikalen Antisemitismus in Deutschland viel pfleglicher umgeht als mit dem vermeintlichen linken Antisemitismus. Die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit scheint immer mehr zum deutschbefindlich durchwirkten Fetisch zu verkommen.

Die Bundesregierung hat sich im September 2017 der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance angeschlossen. Und Folgendes ergänzt: »Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein.« Was halten Sie von dieser Ergänzung?

Diese Ergänzung beweist nur, dass die Bundesregierung nicht weiß, wovon sie redet. Zunächst, weil der Staat Israel kein jüdisches Kollektiv ist; es leben in Israel rund 20 Prozent nichtjüdische arabische Bürger. Wichtiger ist aber herauszustellen, dass der Staat Israel nicht als »jüdisches Kollektiv« Gegenstand der Kritik ist, sondern als ein Staat, der seit über 50 Jahren ein brutales Okkupationsregime unterhält und regelmäßig völker- und menschenrechtswidrige Verbrechen begeht.

Welche Motive hatte die Bundesregierung, diese Ergänzung vorzunehmen?

Ich denke, die Motive haben - insofern sie über zweckdienliche Realpolitik hinausgehen - etwas mit der Chimäre zu tun, dass viele Deutsche immer noch meinen, an Juden etwas »wiedergutmachen« zu können, indem sie sich mit Israel solidarisieren.

Aber gibt es denn nichts wiedergutzumachen?

Das, was Deutsche an Juden verbrochen haben, kann nie mehr »wiedergutgemacht« werden. Vor allem kann man das nicht, indem man besagten schrägen Antisemitismus-Begriff heranzieht.

Und warum hat der Bundestag die »Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen«-Bewegung (BDS) im Mai dieses Jahres als antisemitisch verurteilt?

BDS wurde als antisemitisch verurteilt, weil diese Bewegung vermeintlich die Existenz Israels bedroht. Das ist, gelinde gesagt, ein schlechter Witz.

Wieso das?

Weil die Aktivitäten der BDS vergleichbar sind mit Mückenstichen. Diese sind vielleicht unangenehm, aber nicht lebensbedrohlich. BDS kann die Existenz Israels nicht bedrohen, abgesehen davon, dass sie es offiziell nicht will.

Was halten Sie von Veranstaltungen wie »Deutschland trägt Kippa«?

Dieser Frage habe ich in meinem letzten Buch ein ganzes Kapitel gewidmet. In meinen Augen ist dieses religiöse jüdische Utensil auf deutschen Häuptern widerlich. Nicht weniger abstoßend, als wenn sich gewisse Deutsche aus »Solidarität« mit Juden in Israelfahnen einhüllen. Für mich ist es nichts als eine Manifestation des kitschig-fetischistischen Verhältnisses von manchen Deutschen zu »Juden« oder zu »Israel«.

Mit dem antisemitischen Anschlag von Halle ist der rechtsextreme Antisemitismus stärker in die öffentliche Debatte gerückt. Könnte das eine Zäsur sein, die die Diskussion wieder näher an die Realität rückt? Schließlich gehen die meisten antisemitischen Straftaten ja von Rechtsextremen aus.

Ja, so sollte es sein. Aber ich bin nicht sicher, dass es wirklich so kommen wird. Denn man scheint in Deutschland vergessen zu haben, dass der Antisemitismus historisch zunächst und vor allem ein Erbteil rechter und rechtsextremer Ideologie war, nicht zuletzt verankert im Faschismus und Nazismus, wenn auch nicht ausschließlich. Das, was in Deutschland als »linker Antisemitismus« ausgegeben wird, hat einiges mit berechtigter Kritik an Israel zu tun. Wenig, wenn überhaupt etwas, mit Antisemitismus und Antisemitismusbekämpfung.

Würden Sie sagen, es gibt keinen linken Antisemitismus, keine Schnittmenge von Antizionismus und Antisemitismus?

Selbst wenn es einen solchen geben sollte, etwa ein sich als Antizionismus gerierender Antisemitismus, liegt es nicht im Wesen des Antizionismus, antisemitisch zu sein - übrigens auch nicht im Wesen des Antisemitismus, antizionistisch zu sein.

Bei der Demonstration »Kein Fußbreit! Antisemitismus und Rassismus töten!« nach dem Anschlag in Halle ging es auch um andere Formen von Rassismus. Es gab zum Beispiel Redebeiträge von Kurden, aber keine von Palästinensern. Generell fällt auf, dass der linke antirassistische Diskurs in Deutschland die Palästinenser ausspart. Warum?

Weil die israelische Hasbara - also Israels staatsoffizielle Propagandaaktivität in der Welt - bereitwillig von der hegemonialen Politik Deutschlands und den bürgerlichen deutschen Medien rezipiert wurde. Sie hat es geschafft, die Palästinenser als gefährliche Feinde Israels, somit also als Antisemiten, zu apostrophieren. Dabei hat der Nahostkonflikt per se nichts mit Antisemitismus zu tun; es handelt sich um einen historischen Territorialkonflikt. Israel kommt der gegen die Palästinenser erhobene Antisemitismusvorwurf trefflich zupass, zumal es damit die deutsche Neuralgie Juden gegenüber effektiv manipulieren kann.

Sie fragen in Ihrem jüngsten Buch »Der allgegenwärtige Antisemit«: »Ist es ein Weltuntergang, wenn man im heutigen Deutschland antisemitischen Vorfällen ausgesetzt ist?« Würden Sie das nach dem Anschlag von Halle erneut so formulieren?

Der Anschlag hat in der Tat eine andere Qualität, als das, was Juden in Deutschland bis dato an antisemitischen Vorfällen zu ertragen hatten. Aber wenn diese Attacke ein Indiz dafür ist, dass es um mehr als nur um einen Einzelfall geht, dann werden deutsche Behörden mit dem Rechtsradikalismus in Deutschland - der, nebenbei bemerkt, den meisten Israelis kein sonderliches Kopfzerbrechen bereitet - ganz anders umzugehen haben. Mal sehen, ob sie sich dieser Herausforderung im Zeitalter eines Aufblühens der AfD stellen werden.

Schauen wir auf Israel: Dort hat Premierminister Benjamin Netanjahu kürzlich Wahlkampf geführt mit dem Versprechen, weitere Teile des Westjordanlands zu annektieren. In Israel wie in Deutschland verschiebt sich der politische Mainstream nach rechts. Gibt es da einen Zusammenhang?

Der Mainstream verschiebt sich in Israel schon seit vielen Jahren nach rechts. Das hat meines Erachtens vor allem mit der Sackgasse zu tun, in die sich die israelische Politik hineinmanövriert hat: die Verunmöglichung der Zwei-Staaten-Lösung einerseits und der defizitäre Umgang mit der objektiven Entstehung einer binationalen Struktur andererseits. In Deutschland wie auch in anderen westlichen Staaten hat die Verschiebung nach rechts eher mit der sozialen Irritation angesichts der Flüchtlingsbewegungen aus dem globalen Süden in den reichen und weitgehend sicheren globalen Norden zu tun. Nicht zuletzt aber auch mit dem sozialen Gefälle nach Osten hin. Ich sehe da konkret keinen kausalen Zusammenhang zwischen den beiden Verschiebungen nach rechts.