Foto: dpa/Paul Zinken

Kaum hat sich der Richter gesetzt, springen plötzlich zwei junge Frauen aus den Zuschauerreihen auf, entblößen ihre Brüste und rennen schreiend nach vorne. Zeitgleich rufen mehrere Unterstützer*innen, die sich mit Kabelbindern aneinander gekettet haben, lautstark: »Liebig bleibt, Liebig bleibt!« Polizisten zerren die Frauen* gewaltsam aus dem Saal, Stühle fliegen durch die Gegend, die Aufregung ist groß. Nach wenigen Minuten ist der Eklat vorbei, und der Räumungsprozess gegen das anarcha-queerfeministische Hausprojekt Liebig34 kann beginnen - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Am Freitagmorgen wurde vor dem Landgericht Berlin die Räumungsklage gegen das Haus in der Liebigstraße, Ecke Rigaer Straße in Friedrichshain verhandelt. Ende 2018 war der zehnjährige Pachtvertrag des Hauseigenen Vereins »Raduga« mit dem Eigentümer Gijora Padovicz ausgelaufen. Seitdem weigern sich die Bewohner*innen, das seit 30 Jahren bestehende Hausprojekt zu verlassen. Während Padovicz, dem allein in Friedrichshain 200 Immobilien gehören sollen, auf einer Räumung besteht und Verhandlungen ablehnt, sieht sich die Hausgemeinschaft in ihren Mieter*innenrechten beschränkt.

Bereits im Vorfeld des Prozesses war es zu mehreren Störungen gekommen. So hatte die Polizei das Gerichtsgebäude in den frühen Morgenstunden weiträumig abgesperrt, weil vor dem Eingang ein verdächtiger Gegenstand lag. Auf die Wand des Gebäudes wurden zudem mit roter Farbe Parolen wie »L34« gemalt. Zwar stellte sich relativ schnell heraus, dass es sich bei dem Gegenstand keineswegs um eine Bombe handelte, die angemeldete Kundgebung musste dennoch verlegt werden.

Während vor dem Gericht rund 60 Unterstützer*innen ihre Unterstützung mit dem symbolträchtigen Hausprojekt ausdrückten, nahm die Polizei am Rande zwei junge Frauen fest. Wie sich später herausstellte, waren dies genau die beiden Prozessbeteiligten, die den Verein »Raduga« an diesem Tag vor Gericht vertreten sollten. Für den Anwalt der Liebig34, Moritz Heusinger, »höchst irritierend«: »Wie soll ich ohne meine beiden Mandantinnen den Prozess führen?«, fragt er und will nicht so Recht an einen Zufall glauben.

Nach einer Weile werden die beiden Festgenommenen zwar wieder frei gelassen, laut Heusinger soll eine von ihnen bei der Verhaftung jedoch derart verletzt worden sein, dass sie sich nicht in der Lage sieht, am Prozess teilzunehmen. Seine andere Mandantin kann zwar vor Gericht erscheinen, jedoch nur vorläufig: Nach der Verhandlung soll sie wieder in Gewahrsam genommen werden, kündigt die Polizei an.

Mit rund einer Stunde Verspätung startet dann der Prozess in einem Verhandlungssaal, der so klein ist, dass die rund 20 Unterstützer*innen teilweise auf dem Boden sitzen müssen. Bereits nach wenigen Minuten gibt es die erste Unterbrechung: Eine junge Frau im Zuschauerraum bricht zusammen und muss von Sanitäter*innen behandelt werden. Nach einer halben Stunde dann der zweite Versuch, dieses mal führen die Unterstützer*innen die Störung bewusst herbei.

Nachdem der Richter alle außer der Presse aus dem Saal geworfen hat, ist die Verhandlung dann auch schnell vorbei. »Ich sehe mich nicht in der Lage, den Verein ordnungsgemäß zu vertreten, da dessen beiden Vertreterinnen vor der Verhandlung verhaftet wurden«, erklärt Liebig34-Anwalt Moritz Heusinger und bittet um eine Vertagung. Der Anwalt der Gegenseite besteht trotzdem auf einem Versäumnisurteil. Der Richter will sich bis zum Nachmittag Zeit für eine Entscheidung lassen.

Als die Prozessteilnehmer*innen das Gerichtsgebäude dann verlassen wollen, wartet noch eine kleine Überraschung auf sie: Alle anwesenden Personen werden von der Polizei durchsucht und bekommen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch - inklusive der nd-Reporterin.