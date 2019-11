Sandmännchen und Weihnachtsmann Foto: ullstein bild/Klaus Winkler

Sandmännchen hat es sich in seiner Kürbiskutsche bequem gemacht. Die Füßchen stecken in Kunststoffstiefelchen. Dazu trägt es Cordhosen, Filzjacke und Zipfelmütze. Die Knopfaugen über dem weißen Wollbart blicken starr, aber freundlich. Das gepunktete Sandsäckchen hängt lässig am Jackenärmel. Der Mund bleibt geschlossen.

Wie sollen wir ein Interview führen, wenn du den Mund nicht aufmachst?

Ich komme ganz gut ohne Worte aus. Wer weiß, ob ich heute noch jeden Abend über den Bildschirm flimmern würde, wenn ich zu jeder Sache meinen Senf dazugegeben hätte. Du warst schließlich viele Jahre meine Dramaturgin und hast dich mit meinen Vätern über meine Geschichten, meine Fahrzeuge, mein ganzes Leben auseinandergesetzt. Da wirst du wohl wissen, wie ich ticke, oder?

Apropos Väter: Hast du keine Mutter?

Nicht, dass ich wüsste. Der Schauspieler und Regisseur Gerhard Behrendt hat mich 1959 erfunden, der Komponist Wolfgang Richter...