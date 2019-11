Schlüsseldienst – rundum fair? Foto: dpa/Holger Hollemann

Doch das ist gar nicht so einfach, wie die Stiftung Warentest in der Oktober-Ausgabe ihrer Zeitschrift »test« berichtet. In einem Beispielfall hatte eine Frau »Schlüsseldienst Kreuzberg« in die Suchmaschine eingegeben und den ersten Treffer ausgewählt. 504 Euro musste sie für die Türöffnung tagsüber zahlen - 78 Euro wären angemessen gewesen. Der Widerspruch an die Rechnungsadresse war nicht zustellbar, das Verfahren wurde eingestellt. Häufig, so die Verbraucherschützer, sei gar nicht erkennbar, ob es sich um einen regionalen Schlüsseldienst handelt oder ob am Ende noch eine happige Entfernungspauschale dazukommt. Ihr Tipp: unbedingt im Impressum der Website nachschauen, o...