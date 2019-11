18,7 Millionen Tonnen Verpackungsmüll ist im Jahr 2017 in Deutschland angefallen. Das war ein neuer Höchststand und ein Anstieg um drei Prozent gegenüber 2016, wie das Umweltbundesamt (UBA) am Montag anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung mitteilte. »Wir verbrauchen viel zu viele Verpackungen«, erklärte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. »Das ist schlecht für die Umwelt und für den Rohstoffverbrauch.«

Laut dem Bericht des Bundesamtes betrug der Anteil privater Endverbraucher am Gesamtaufkommen 47 Prozent. Das waren 107 Kilogramm pro Kopf im Jahr 2017. Auch in diesem Bereich gab es ein deutliches Plus von rund 3,8 Prozent. Die Autoren führen dies vor allem auf kleinere Füllgrößen und den Trend zu bequemerem Konsum mittels vorgefertigter Lebensmittel oder Dosierhilfen, aber auch auf die To-go-Mentalität sowie den Versandhandel zurück.

Letzte...