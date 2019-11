Wir sind die erste freie Generation unseres Volkes, aber nicht frei sind wir von den Erfahrungen der dreißig Generationen Geknechteter und Verachteter zuvor.« Dieses Zitat des 2006 verstorbenen sorbischen Schriftstellers Jurij Brězan stellt Peter Kroh an den Anfang seiner neuen Publikation. Er protokolliert darin eine fiktive Gedenkstunde im Bundestag am 12. Dezember 2023 zum 75. Jahrestag der UN-Menschenrechtserklärung und 25. Jahrestag des Schutzabkommens für nationale Minderheiten. Hauptredner ist der sorbische Journalist und Minderheitenpolitiker Jan Skala, der unterm Hakenkreuz Berufsverbot erlitten hatte und tragischerweise am 22. Januar 1945, als er die Befreier begrüßen wollte, von einem betrunkenen Rotarmisten erschossen wurde.

Doch nicht vornehmlich um dessen Vita geht es hier, sondern um seine noch heute aktuelle Vision eines friedlichen, gleichberechtigten Zusammenlebens von Nationen und Nationalitäten, Kulturen und Religio...