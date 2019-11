Foto: AFP/John Thys

Angesichts deprimierender Erfahrungen, die Brandenburg in den vergangenen Jahrzehnten mit der Ankündigung von Großprojekten gesammelt hat, warnt die Opposition vor vorschneller Tesla-Euphorie. »Natürlich würden wir begrüßen, wenn Brandenburg auf diese Weise 6000 oder 7000 neue Arbeitsplätze bekommt«, sagte am Dienstag Linksfraktionschef Sebastian Walter. Doch täte die Politik gut daran, nicht so zu tun, als würde am Standort Grünheide nur noch eine Halle zu errichten sein und es könne losgehen. »Was wir haben, ist die Absichtserklärung eines großen Konzerns, mit dem die Welt in der Vergangenheit keineswegs nur gute Erfahrungen gesammelt hat«, sagte Walter. Einen »wilden Osten« dürfe der Autokonzern Tesla nicht erwarten. Brandenburg sei mit pompös angekündigten Großprojekten wie Cargolifter und Chipfabrik mehr als einmal auf die Nas...