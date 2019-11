Foto: imago/Westend61

Seit geraumer Zeit ist auch in solchen Medien, die Deutschland lange als »nivellierte Mittelstandsgesellschaft« begriffen hatten, von einer »Rückkehr der Klassengesellschaft« die Rede. Was auch manchen Feuilleton-Soziologen als »Wiederkehr der Klassengesellschaft« erschien, war allerdings bloß ihre Wiederentdeckung nach einer längeren Phase völliger Ignoranz gegenüber den sozioökonomischen Polarisierungstendenzen. Hierzulande wagten es jahrzehntelang fast nur Außenseiter der Wissenschaftsgemeinde, die spezifischen Formen jener Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, welche heute kaum mehr zu übersehen ist, auf den Interessengegensatz von Kapital und Arbeit zurückzuführen.

Klassenverhältnisse im Zeichen der Globalisierung

Aufgrund der neoliberalen Modernisierung haben nationalstaatliche Grenzen in Bezug auf die Wertschöpfungsketten, die Produktion und den Handel, aber auch in Bezug auf Reichtum, Macht und Einfluss während de...