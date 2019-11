Die Zahl der politischen Gespräche, die in Thüringen in diesen Tagen und in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden, ist außergewöhnlich hoch. Nachdem die Landtagswahl keine klaren Mehrheitsverhältnisse gebracht hat, versuchen alle im Landtag vertretenen Parteien durch eine Vielzahl von Dialogangeboten und Gesprächen auszuloten, wer unter welchen Umständen mit wem was tun könnte. Die derzeit wahrscheinlichste politische Zukunft des Landes sieht so aus: Eine rot-rot-grüne Minderheitskoalition hebt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung ins Amt.

Sie müsste sich dann für jede Abstimmung im Landtag alle oder einige Stimmen von CDU und FDP sichern. Was neben den aus der vergangenen Legislatur bekannten Gesprächen zwischen Linkspartei, SPD und Grünen noch zusätzliche, intensive Gespräche mit Liberalen und Christdemokraten bedeuten würde. Die dann zu weiteren rot-rot-grünen Gesprächen führen dürften. Wir stellen hier die wichtigsten Männe...