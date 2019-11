»Polizeiliche Maßnahmen« wie hier durch einen Wasserwerfereinsatz trafen in Hamburg 2017 auch Pressevertreter. Foto: imago images/Jannis Große

Berlin. Auch Journalisten des »neuen deutschland« waren betroffen, als das Bundespresseamt im Juli 2017 zum G20-Gipfel in Hamburg eine drastische Entscheidung fällte. Es entzog einer Reihe von Berichterstattern die bereits erteilte Akkreditierung. Nun ist es gerichtlich bestätigt: Das war ein Verstoß gegen geltendes Recht. In einem am Mittwoch gefällten Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin zu zwei Journalisten, die deshalb den Klageweg beschritten hatten, heißt es über die Rücknahme der Akkreditierung: Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen ...