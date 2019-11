Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Dennoch streitet die Große Koalition über eine Reform des Militärbündnisses. Ihr stößt vor allem übel auf, dass der US-Präsident ständig herumnörgelt (deutsche Etaterhöhung) und querschießt (Atomabkommen mit Iran). Eine NATO-Reform wäre trotz Donald Trumps’ Kapriolen falsch. Der Grund: Das Bündnis hat mit dem Überfall auf Jugoslawien eine Transformation vollzogen: Als Block gegen eine angebliche Bedrohung durch die sozialistischen Staaten Osteuropas gegründet ist die NATO heute ein aggressives Staatengebilde, dass auf das Völkerrecht keinen Wert legt. Auch heute noch sterben durch sein Zutun Menschen in den Krisengebieten dieser Erde. Dass Politiker der Bundesregierung sich wegen der Ausrichtung des Nordatlantikpaktes immer wieder in die Haare kriegen, ist aus machtpolitischen Gründen verständlich. Aus humanistischer Perspektive ist es fatal.

Hätte der französische Präsident Emmanuel Macron doch mit seiner Aussage, die NATO wäre »hirntot«, recht. Denn Hirntote sind faktisch nicht mehr lebensfähig: Nur durch die Intensivmedizin wird der eigentlich Tote am Leben gehalten. Die NATO dagegen ist quicklebendig: Im vergangenen Jahr waren etwa 20 000 Soldaten in fünf Missionen unter ihrem Banner weltweit im Einsatz.

Babak Schulz über die fehlenden Stimmen der Menschen in Iran

Andreas Fritsche über die Lage der Linkspartei in Brandenburg

Aert van Riel über die anstehenden Entscheidungen in CDU und SPD

Auf der Klimakonferenz in Madrid geht es wieder nicht um einen schnelleren Ausstieg aus Kohle und Öl, fürchtet Olaf Bandt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!