Foto: AFP/Ata Kenar

Iran ist in Aufruhr. Seit vergangenem Freitag demonstrieren in vielen Städten Tausende gegen die Regierung. Diese reagiert mit Gewalt, manche Quellen sprechen bereits von über 200 Toten. Warum sind die Menschen so wütend?

Der Auslöser war die Verdreifachung des Benzinpreises sowie die Rationierung der Vorräte. Hinzu kommt, dass diese Entscheidung völlig überraschend verkündet wurde. Von den einfachen Leuten wusste niemand darüber Bescheid. Die Regierung hat eines Tages gesagt: Morgen kostet das Benzin dreimal so viel. Innerhalb weniger Stunden wurde die angekündigte Preiserhöhung umgesetzt. Das hat Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche: Plötzlich kosten Lebensmittel auch drei Mal so viel, das ganze Leben kostet auf ein Mal drei Mal so viel. Das hat in vielen eine unglaubliche Angst ausgelöst. Deshalb ist das Volk nun auch so wütend.

Aber die wirtschaftliche Situation in Iran ist schon seit Langem schwierig. Das Land kämpft mi...