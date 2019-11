Rechnen muss Finanzministerin Lange können. Amtsvorgänger Görke schenkt ihr einen Abakus. Fotos: dpa/Soeren Stache

»Das ist ja ein Riesen-Ministerium«, staunte ein Mitarbeiter des Finanzministeriums angesichts des völlig überfüllten Brandenburg-Saals in der Potsdamer Staatskanzlei. Längst nicht für alle gab es Sitzplätze, als Finanzminister Christian Görke (LINKE) seine Dienstgeschäfte am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr an Katrin Lange (SPD) übergab. Görke schenkte seiner Nachfolgerin einen Abakus, »neudeutsch: Rechenrahmen«.

Seiner Staatssekretärin Daniela Trochowski, seiner Pressesprecherin Ingrid Mattern und etlichen anderen Mitarbeitern dankte Christian Görke namentlich sowie allen Mitarbeitern des Hauses unter anderem für ihre Loyalität. Hinter ihm liege eine »spannende Zeit«, in der vieles in die Reihe gebracht worden sei. Der ihm gespendete Beifall war herzlich, denn in der Tat - die zehn Jahre Rot-Rot in Brandenburg waren für den öffentlichen Dienst überwiegend gute Jahre. Görke erinnerte an »Personalaufstockung«, »Erhöhung der Vergütung«...