Am vergangenen Wochenende ging es hier um die Andersartigkeit von Logik im mathematischen und historischen Sinne, also um Wahr-oder-unwahr-Schlüsse und Je-nachdem-Lösungen. Denkspieler Wilhelm Klauß aus Berlin schrieb uns dazu, dass unter besagtem Je-nachdem-Blickwinkel jüngst »der 9. November 1989 zum Weltereignis hochstilisiert« wurde, die beiden 9. November von 1938 und 1918 aber »nur als Randereignisse behandelt« worden seien. Und er frage sich: »Was wird man da wohl erst zum 8. Mai 2020 zu erwarten haben?«

Da kann man sich tatsächlich schon einiges an seinen politischen fünf Fingern abzählen. Was allerdings die Zukunft insgesamt angeht, sollte man sich besser an gediegene Zustandsbeschreibungen und -analysen halten. Peter Frankopan, Professor für Globalgeschichte in Oxford, hat das gerade exemplarisch mit seinem jüngsten Buch »Die neuen Seidenstraßen - Gegenwart und Zukunft unserer Welt« getan (Büchergilde Gutenberg). Erst 20...