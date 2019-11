20. November 1989: Haben heute Abend als HGL unserem Veteran des Widerstands zum Geburtstag gratuliert. Wir saßen bis Mitternacht beim Nachbarn, diskutierten über das »Aktionsprogramm zur Erneuerung der Partei« und internationale Ereignisse. In Lettland demonstrierten eine halbe Million Menschen für die Trennung von der Sowjetunion, auf dem Parteitag der rumänischen KP erteilte Nicolae Ceausescu Reformen eine Absage, in Prag fand mit 200 000 Teilnehmern die größte Manifestation seit 1968 statt. Christian erzählte, im Klub der Kulturschaffenden »Johannes R. Becher« habe er »Spur der Steine« gesehen, 23 Jahre nach dem Verbot erstmals wieder gezeigt. Ab Donnerstag soll er im Kino International laufen. Unser Lehrling ist begeistert von Brigadier Balla alias »Manne« Krug, der 1977 wegen Biermanns Ausbürgerung in den Westen ging. »Unsere Mimen mimen im Westen«, kommentierte Rentner Paul. Carola berichtete über muntere Debatten im »ND«; seit ...

