Foto: dpa/Takehiko Kambayashi

Die Körper der Menschen sind die Schlachtfelder der Zeiten, in denen sie leben. Sie sind Waffen, Opfer und Spielfeld gesellschaftlicher Konflikte zugleich. Fitnessstudios sind Alltagsorte für Millionen; vor nur einer Generation war daran nicht zu denken. Kraft und Ausdauer werden dort trainiert, die Steigerung körperlicher Attraktivität ist Effekt und Ziel zugleich. Natürlich ist dabei vieles Selbstzweck - aber kommt dieser Zweck wirklich aus einem selbst? An den Effekten ist an sich nichts Verwerfliches, aber sie passen auch hervorragend in die meisten gesellschaftlichen Ordnungen. Starke, gesunde Körper sind nicht nur für die Menschen selbst erstrebenswert.

Nun wäre der Mensch nicht der Mensch, würde er sich dabei nicht fortwährend in Widersprüche verwickeln. Eine Fitnesskette wirbt mit dem Slogan, dass ein starker Rücken keinen Schmerz kenne. Diesen starken ...