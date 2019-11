Katina Schubert, Landesvorsitzende, und Klaus Lederer, Vizesenatschef, auf dem LINKEN-Parteitag Foto: dpa/Jörg Carstensen

Die Berliner Linkspartei sieht sich mit ihrer Politik auf dem richtigen Weg. »Es ist höchste Zeit, dass wir dem Mietenwahnsinn ein Ende setzen«, sagt die Landesvorsitzende der Linkspartei, Katina Schubert, zu Beginn des Landesparteitags in Adlershof am Samstag. Die Sozialisten sehen sich vor allem durch die letzten Meinungsumfragen bestätigt, die eine große Unterstützung der Berlinerinnen und Berliner beispielsweise für den Mietendeckel aufzeigen. Schubert dankt den Initiativen der Mieterinnen und Mietern in der Stadt, »ohne deren Druck« Regulierungen wie durch den Mietendeckel nie möglich gewesen wären.

Dass es der Berliner Linkspartei aber um weit mehr als lediglich ein Einfrieren der Mieten für fünf Jahre geht, macht Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) deutlich, die für ihre Politik bei den Delegierten der Parteiversammlung große Zustimmung erhält. »Es geht um viel mehr als den Mietendeckel, es geht um einen Paradigmenwechsel der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik in Berlin.« Dafür sei der Mietendeckel zwar ein »wesentliches Instrument«, aber das Ziel sei die Stärkung des Gemeinwohls und eine Stadt, die ihre soziale Qualität bewahre. »Der Mietendeckel ist die halbe Miete«, betont Lompscher. Doch die nächste Frage rückt bereits auf die Agenda: Es gelte nämlich, den Boden und Grundstücke zu sichern und den gemeinwohlorientierten Wohnungsbau zu stärken. Für diesen blieben die Genossenschaften wichtige Partner, so Lompscher.

Auch Vizesenatschef Klaus Lederer (LINKE) stellt als Hauptproblem dar, dass »mit Wohnungen Profit gemacht wird«. »Wohnen ist ein knappes Gut.« Lederer verweist zudem darauf, dass Rot-Rot-Grün so viel öffentlichen Wohnraum gebaut habe wie schon lange nicht mehr. Den Gegenwind der Immobilienlobby bezeichnet Lederer als »groß«. Dagegen helfe nur, politisch Druck zu machen und zu kämpfen.

S-Bahn in Landeshand

Linkspartei diskutiert über Zukunft des Verkehrsunternehmens.

Der Unterstützung der Bundespartei kann sich die Berliner LINKE dabei indes sicher ein. In einem Grußwort versicherte der Bundesschatzmeister Harald Wolf, dass die »gesamte Bundespartei hinter dem Landesverband« in dieser großen Auseinandersetzung stehe. »Wir müssen deutlich machen, nicht die Profitinteressen einiger weniger, sondern die Lebensinteressen vieler müssen wir durchsetzen«, sagt der ehemalige Berliner Wirtschaftssenator.

Um den gemeinwohlorientierten Wohnungssektor weiter zu stärken, wollten die 182 Delegierten am späten Nachmittag einen entsprechenden Antrag beschließen. Im Vorfeld hatte es Diskussionen darüber gegeben, wie sinnvoll die ursprüngliche in dem Antrag formulierte Drohung ist, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen den Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) verlassen sollen. Schließlich kann sich die LINKE als Partei gar nicht in die Verbandsinteressen einmischen.

In einem vom Landesvorstand eingebrachten Änderungsantrag heißt es nun, dass die LINKE den BBU auffordert, die Kampagnen gegen das Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen« und gegen den Mietendeckel aufzugeben. Dafür sollen sich auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen in dem Verband einsetzen. Der BBU solle wieder eine Interessenvertretung der gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen werden. Falls dies innerhalb des BBU nicht möglich sei, sollten sich die landeseigenen Wohnungsunternehmen gemeinsam mit allen gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen in einem eigenen Verband zusammenschließen. Das sei »ein sehr guter Kompromiss«, sagt Katalin Gennburg, die den ursprünglichen Antrag zum BBU mitgeschrieben hat.