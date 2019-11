Die Fraktionschefs Mike Mohring (CDU), Dirk Adams (Grüne) und Thomas Kemmerich (FDP/von links) Foto: dpa/Martin Schutt

Es könnte mit Tränen und einer knallenden Tür beginnen. Was zweifelsohne ein bisschen helfen würde zu verstehen, wie viel Enttäuschung und welche Gefahren in dieser Geschichte stecken. Aber um das wirklich zu verstehen, muss es damit beginnen, sich zu vergegenwärtigen, wie ähnlich sich zwei Protagonisten dieser Geschichte in wichtigen Teilen sind. Und wie sehr sie sich unterscheiden.

Der erste: Henry Worm. Er wohnt in Scheibe-Alsbach, sitzt seit 2004 im Landtag und hat in den vergangenen 15 Jahren den Großteil seiner Arbeit im Wahlkreis, also vor Ort um Neuhaus am Rennweg geleistet. Auf der Bühne der Landespolitik hat er sich trotz langer Parlamentserfahrung nicht in den Vordergrund geschoben. Im Gegenteil. Was viele Menschen in seinem Wahlkreis offenbar gut finden. Vier Mal in Folge haben sie Worm direkt in den Landtag gewählt. Auch bei der jüngsten Wahl, bei der andere CDU-Kandidaten ihre in der Vergangenheit so sicheren Mandate...