Ab 2020 soll zentrale Beschwerdestelle für Menschen in Berliner Gemeinschaftsunterkünften eingerichtet werden

Alyssa Ahrabare vom Verein Osez le féminisme! fordert den politischen Willen, gegen die Gewalt an Frauen anzugehen

Mit 35 Millionen Euro pro Jahr soll Frauen ein besserer Zugang zu Hilfseinrichtungen ermöglicht werden/ In Paris und Rom gehen Zehntausende auf die Straße

In der Praxis wäre wichtiger: die 14.500 fehlenden Plätze in Frauenhäusern zu schaffen. Geflüchteten Gewaltbetroffenen einen Aufenthaltstitel gewähren. Finanzierungschaos beenden, damit bisher Ausgeschlossene wie Studentinnen Zugang zu den Schutzräumen erhalten. Prävention für Männer anbieten. Die Polizei sensibilisieren, damit sie Hinweisen gründlicher nachgeht. Und die Istanbul-Konvention einhalten. Deren Vorgaben lassen sich abhaken wie eine To-do-Liste. Das sollte selbst die schwächste Koalition hinbekommen. Dann geht es auch ohne Bürgerwehr.

Warum formieren sich keine Bürgerwehren, um gewalttätige Männer zu stoppen? Vielleicht, weil dann besorgte Bürger ihre Mistgabeln gegen sich selbst richten müssten. Vielleicht, weil 78 000 Deutsche, die Frauen schlagen, das Land nicht so beunruhigen wie 700 islamistische Gefährder. Natürlich ist Selbstjustiz keine Lösung, doch etwas muss sich ändern. Jede dritte Frau erleidet in ihrem Leben Angriffe. Und jede Betroffene beweist mehr Stärke als die Große Koalition mit ihren Lippenbekenntnissen. Jetzt verspricht Frauenministerin Franziska Giffey (SPD) einen Rechtsanspruch auf Schutz im Frauenhaus. Dabei bringen theoretische Ansprüche allein nichts, wie man schon beim Thema Kitaplätze gesehen hat.

Alexander Isele über den Ausgang der Bezirkswahlen in Hongkong

Teil 1: Die nd-Redakteure Philip Malzahn und Sebastian Bähr werden die kommenden Tage über das Leben der Menschen in Nordsyrien berichten

Bernd Zeller überlegt, ob Greta Thunberg aus der Gegenwart in die Vergangenheit oder aus der Zukunft zu uns gereist ist

