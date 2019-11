Der türkische Journalist Ahmet Altan hat aus dem Gefängnis heraus zum Kampf gegen Nationalismus aufgerufen. Die Verpflichtung eines jeden Menschen sei es, »aufzustehen und für das Wohl der Menschheit zu kämpfen, die Wahrheit zu verkünden und so unser Leben mit etwas zu bereichern, das dieses an Wert übersteigt«, heißt es in der von ihm verfassten Dankesrede zur Annahme des Geschwister-Scholl-Preises, die seine enge Vertraute Yasemin Congar am Montagabend verlas.

Altan wurde in Abwesenheit für sein Buch »Ich werde die Welt nicht wiedersehen. Texte aus de...