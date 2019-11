Willkommen in Erbil, einem aufstrebenden Metropölchen in der sonst so trostlosen Wüste Iraks. Die Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan wird gerne mit Dubai oder Abu Dhabi verglichen, und das zu Recht: Hier schießt ein Hochhaus nach dem anderen aus dem Boden, finanziert durch Erdöl und dadurch, dass die regierende Barzani-Familie das Land wie ein Kartell führt. Mit der Türkei macht man auf gute Freundschaft, während die Kurden in Syrien von Erdoğan erobert werden.

Erbil ist aber noch etwas anderes, nämlich ein Sammelbecken für alle möglichen Spinner, die sich in den Nahen Osten verirren. Nirgendwo kann man so nah am Krieg sein und sich trotzdem so sicher fühlen wie in der 800.000-Einwohner-Stadt. Von dort ist Syrien nur ein paar Autostunden entfernt, aber von den blutigen Protesten, die derzeit in ganz Irak stattfinden, ist nichts zu sehen. Deshalb ist die Stadt ein gutes Sprungbrett, zum Beispiel für radikale Christen auf Missionierungskurs, überwiegend aus den USA. Der Kampf gegen den IS hat jene Jesuiten angelockt, die im Krieg gegen die Terrormiliz ihre Chance wittern, die Kreuzzüge weiterzuführen. In Erbil sitzen etwa die »Sons of Liberty«, die assyrische Milizen an der Waffe und im Gebet ausbilden, die »Free Burma Rangers«, Hilfssanitäter, die Zivilisten mit Sturmgewehr in der einen und Bibel in der anderen Hand aus Kampfsituationen retten.

Auch im Austrian-Airlines-Flug OS832 sitzen, direkt vor den Redakteuren der sozialistischen Tageszeitung, zwei junge Pärchen, die aussehen, also wären sie frisch aus der Maske für einen Zeitreisefilm im Ersten Deutschen Fernsehen. Die Männer tragen Anzüge und Bärte wie Amische, die Frauen Röcke bis zum Boden und weiße Hauben aus Mückennetzen. Beim Landeanflug gucken sie so überfordert aus dem Fenster wie wohl in ihrer Hochzeitsnacht.

An der Passkontrolle fragt der Grenzbeamte aus reiner Neugier eine der Frauen: »Sind sie Jüdin?« Sie antwortet: »Nein, Amerikanerin!« Alles klar so weit: Willkommen in Erbil, möge das Theater beginnen.