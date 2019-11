Ich habe gehört, dass auch Fahrradfahrer Punkte in der sogenannten Flensburger Sünderkartei bekommen können. Unter welchen Umständen ist das möglich?

Boris H., Berlin

Antwort von Wolfgang Müller, Rechtsexperte bei der IDEAL Versicherung:

Egal ob jemand einen Autoführerschein hat oder nicht: Missachten Radfahrer Verkehrsregeln, können Punkte in Flensburg fällig werden. Das fängt bereits bei der Verkehrssicherheit an. Denn: Fehlen beispielsweise Rückstrahler am P...