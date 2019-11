In mehreren Ländern der Region ringen derzeit rechts und links um die Macht.

Objektiv ist das Programm »Más Médicos« (Mehr Ärzte) für alle Beteiligten eine gute und sinnvolle Sache. Menschen, die in Brasilien, Bolivien oder Ecuador sonst von ärztlicher Versorgung abgeschnitten wären, bekamen durch kubanische Ärzte und Krankenschwestern medizinische Versorgung, Kubas Staatskasse erhielt im Gegenzug dringend benötigte Devisen und kubanische Ärztinnen und Ärzte fanden in dem befristeten Auslandsaufenthalt eine bereichernde Abwechslung.

Brasilien, Bolivien, Ecuador - der Rechtsruck dort trifft auch Kuba, politisch und wirtschaftlich. Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro war der Erste, der im November 2018 das Abkommen im Rahmen des Programmes »Más Médicos« (Mehr Ärzte) aufkündigte, aus Bolivien zogen sich die kubanischen Ärzt*innen kurz nach dem Putsch gegen Evo Morales im November zurück und auch Ecuadors neoliberale Regierung hat gerade den Vertrag aufgekündigt. Offiziell aus wirtschaftlichen Gründen - glaubhaft ist es indessen nicht. Die Rechnung zahlen auch in Ecuador die Armen.

