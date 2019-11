Ist er es? Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Seitdem ich von der Existenz des rechten Aktivisten Rainer Meyer weiß, habe ich einen ganz anderen Blick auf Radfahrer. Früher schäumte ich indigniert, wenn jemand den Kampfbegriff »Kampfradler« verwendete (ich war vermutlich selbst ein solcher); heute durchzuckt mich immer dann, wenn ich vermummte, männliche, ältere und/oder rennradfahrende Radfahrer sehe, der beinahe freudige Verdacht: Ist das etwa er? Der Don?

Dann würde ich das Gespenst endlich gebannt haben, das durch meine noch junge Laufbahn geistert wie eine vom häufigen Bremsen innen angebräunte Radlerhose durch den Wäschehaushalt eines gutbürgerlichen Ingolstädter Innenstadthaushaltes. Ich würde wissen, ob er wirklich so aussieht wie auf den Bildern. Und wir könnten reden, ja, zum Beispiel, darüber, ob es mit Mitte 50 nicht mal Zeit dafür ist, die Fahrradspur freizugeben. Ich hätte ja nie für möglich gehalten, wie hartnäckig toxische Männer sich an ihre Potenzprothesen klammern.

Kurz zu mir: Ich bin männlich, weiß, cis und schreibe öfter über meine Probleme beim Abwaschen oder der Altglasentsorgung als über rassistische Arschgeigen, deshalb musste ich auch bisher nur einen Shitstorm durchstehen. Und eben Rainer Meyer. Auch ich habe meine ganz eigene Don-Geschichte, deren Details weniger interessieren als die an ihrem Ende stehende Adelung »unangenehmer Mensch« und »Vergessen Sie alles, was von Adrian Schulz kommt«, von ihm selbst als freundliche Leserinformationen im Kommentarbereich eines seiner letzten Blogeinträge gepostet. Ich habe Screenshots.

Dass das System Don Alphonso in den letzten Tagen unter anderem in dieser Zeitung öffentlich thematisiert wurde, ist löblich. Und dank Harald Nicolas Stazol wissen wir, dass Don Alphonso schon in der Schule so ein wulstig mobbender Dicktüpfler war. Jeder allerdings, der schon eine Schule betreten hat, weiß, dass zum Mobben weit wichtiger noch als der große Don die kleinen Ulfs sind, die ehrfürchtigen Enabler und Mittreter vor dem Auto- oder Fahrradherrn, je nach Stärke der Schenkel.

Da stehen sie dann am Spielfeldrand, träumen sich cool und lassen lässig effektiv den Großen die Drecksarbeit machen, die darin besteht, wiederum die anderen Kleinen aufzuhetzen: die, die jenseits der verwunschenen wabernden Grenze zwischen Springer-Gewalt und Nazi-Gewalt stehen und machen, was andere bei Gesetz nur sehr indirekt androhen dürfen. So erfüllt jeder seine Funktion; die Fabrik ist nicht umsonst der imaginäre Kern von Faschismus wie Neoliberalismus geblieben.

Es gibt die Ulfs nicht nur bei Springer, sondern fast in jeder Redaktion. Sie können auch Harald, Jan oder Matthias heißen, wie Robin Detje schon vor fünf Jahren in der »Zeit« feststellte. Die radikale, d.h. das Problem Nazis an der Wurzel packende Erkenntnis aus dem Problem Nazis lautet daher nicht nur, sie zu hassen und ihren Einfluss auf das Geringste zu reduzieren; sondern auch den ihrer heimlichen und unheimlichen Freunde und Förderer. Faschistische Realitätsproduktion geschieht auch im Bürgertum.

Wer das besser aufgeschrieben und dazu noch bebildert lesen möchte, nehme Klaus Theweleits »Männerphantasien« zur Hand. Radfahrer, absteigen bitte.