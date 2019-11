Hinrichtung von Katte auf einem Kupferstich aus der Zeit um 1790 Foto: akg-images

Im August 1730 versuchte der preußische Kronprinz Friedrich mit seinem Freund Hans Hermann von Katte nach Frankreich entweichen. Er wollte so seinem strengen Vater entkommen. Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. griff hart durch. Katte wurde wegen Fahnenflucht hingerichtet. Auch dem Prinzen drohte dieses unbarmherzige Urteil. Doch er blieb am Leben und wurde König Friedrich II., genannt der Große oder auch Alter Fritz. Der Überlieferung nach soll Friedrich gezwungen worden sein, bei der Hinrichtung seines Freundes Katte zuzusehen. Er soll dabei in Ohnmacht gefallen sein. Viel spricht dafür, dass Friedrich und Katte eine Liebesbeziehung hatten - und so hat sich in Brandenburg ein Verein von Homosexuellen den Namen »Katte« gegeben.

Nun geht es im übertragenen Sinne ums Überleben. Aber für Katte - den Verein - sieht es diesmal gut aus. Es geht darum, wer in Brandenburg die Landeskoordinierungsstelle für die Belange von Lesben, Schwulen...