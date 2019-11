Die DDR war ein Land mit eigener Sprache: Diese Werbung war im Westen berühmt, hing an der Autobahn bei Dessau und ist heute museal. Foto: dpa/Andreas Altwein

Herr Boer, Sie waren Ideengeber für den »Aufruf für unser Land« im November 1989, zu dessen Erstunterzeichnern renommierte Persönlichkeiten wie Christa Wolf, Volker Braun, Stefan Heym, Frank Beyer, Tamara Danz und Friedrich Schorlemmer gehörten. Wie kam es zu Ihrer Initiative?

Am 4. November 1989 gab es eine große Demonstration auf dem Alexanderplatz. Ich war damals in Amsterdam und sah sie im Fernsehen. Mein Eindruck war: Die meisten, die dort demonstrierten, wünschten sich eine andere, erneuerte DDR, nicht ihre Abschaffung. Zugleich war mir klar, dass der Mauerfall, der am 9. November erfolgte, der Anfang einer Bewegung Richtung Wiedervereinigung sein könnte. Mein Gedanke war: Diese Demonstration sollte kein einmaliges Ereignis sein, sondern eine Fortsetzung bekommen.

Ich erinnerte mich an die Initiative »Stopp die Neutronenbombe« Ende der 70er Jahre in den Niederlanden: ein Aufruf prominenter Persönlichkeiten, der von 1,1 ...