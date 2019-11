Bundesfinanzhof gibt Beschwerde des Finanzamtes statt / Verfahren geht in die Revision

Für besondere Kritik hatte eine geplante Änderung der Abgabeordnung gesorgt, nach der ein Verein womöglich seine Gemeinnützigkeit und damit seine Steuervergünstigungen verloren hätte, wenn er sich nicht parteipolitisch neutral verhält. Dem »Spiegel«-Bericht zufolge will Scholz nun sicherstellen, dass Vereinen auch künftig politisches Engagement einschließlich Stellungnahmen zur Tagespolitik erlaubt sein sollen.

Berlin. Nach harscher öffentlicher Kritik hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) offenbar Überlegungen seiner Beamten zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts verworfen. »Keine der bislang diskutierten Varianten hat den Minister überzeugt«, erklärte das Ministerium im Gespräch mit dem »Spiegel«, wie dieser am Freitag berichtete. Scholz habe seine Beamten angewiesen, neue Vorschläge auszuarbeiten.

