War die DDR eigentlich bunt? Manchmal fragt man sich das schon, wenn man zum tausendsten Mal liest, im verflossenen Staate sei alles trist und grau gewesen. Die nachträglichen Erzählungen überlagern die Erinnerungen, und 30 Jahre danach kann man nicht mehr ganz sicher sein, wie es tatsächlich war und an welchen Stellen die heutigen Abbilder beginnen falsch zu werden.

Es wäre hilfreich, wenn es eine Zeitmaschine gäbe. Wenn wir - ehemalige DDR-Bürger und auch andere - uns für einen Tag zurückversetzen könnten in das Leben von damals. Wie voll oder leer waren denn die Regale in den Kaufhallen? Wie sah eine Fahrt im Berufsverkehr aus? Ein Arbeitstag? Eine Versammlung? Worüber haben die Menschen mit ihren Kollegen, mit ihren Nachbarn gesprochen? Oder in den Kneipen?

Es gibt Museen, die versuchen, so etwas nachzustellen. Natürlich sind sie im Klischee verfangen. Sie wollen der Kundschaft ja auch etwas bieten. Das ist Entertainment,...