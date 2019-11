»Fridays for Future« in Hamburg Foto: dpa/Axel Heimken

Auch tief im Norden und im Süden der Erde, wo der Klimawandel besonders sichtbar ist, ist am Freitag demonstriert worden. Auf dem arktischen Eis am Forschungsschiff »Polarstern« und vor der Neumayer-Forschungsstation in der Antarktis forderten Wissenschaftler mehr Klimaschutz. »Polarforscher vom Süden bis zum Norden danken ›Fridays for Future‹ dafür, Aufmerksamkeit auf unsere Wissenschaft zu richten«, twitterte Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut.

Zwischen den Polen waren an dem Tag wieder Hunderttausende auf der Straße, um anlässlich des bevorstehenden UN-Klimagipfel...