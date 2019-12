91 Tage nach der Landtagswahl einigen sich CDU, Grüne und SPD in Sachsen

Die FDP-Agrarpolitikerin Carina Konrad kritisierte den »Agrargipfel«: »Die Umweltministerin, die mit Frau Klöckner an einem Strang ziehen soll, ist nicht eingeladen. Die CDU unterstreicht nur einmal mehr ihre Symbolpolitik«, sagte Konrad. Grünen-Chef Robert Habeck forderte einen Systemwechsel in der Landwirtschaft durch mehr Geld für Bauern, »die mehr für Umwelt, Klima und Tierwohl tun«, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Agenturen/nd

Ärger gibt es auch um neue Beschränkungen beim Düngen unter anderem mit Gülle. Die EU hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt und 2018 beim Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Merkel hatte in der Generaldebatte im Bundestag gesagt, die Bauern müssten auf neue Zeiten Antworten finden. »Und wenn wir über Jahre die Düngeverordnung nicht einhalten, dann kann ich jetzt auch nicht sagen: Ach Leute, jetzt gibt es noch drei Jahre dazu, das wird nicht klappen.«

Berlin. Knapp eine Woche nach dem Protest Tausender Bauern mit einer langen Traktoren-Kolonne in Berlin wollen Kanzlerin Angela Merkel und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit der Branche sprechen. Vertreter von rund 40 landwirtschaftlichen Verbänden und Aktionsbündnissen kommen dazu an diesem Montag ins Kanzleramt. Drei Stunden sind reserviert. »Wir begrüßen, dass die Bundeskanzlerin zu diesem runden Tisch einlädt«, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. »Das kann aber nur ein Auftakt sein.« Julia Klöckner signalisierte vorab, dass die Bauern ihre Praxiserfahrung bei Umweltvorgaben einbringen sollen.

Am Sonntagabend ging es im Fernsehen um die Zukunft der GroKo - LINKE-Politiker Oskar Lafontaine hat dazu eine klare Meinung

Großerben zahlen in Deutschland kaum Steuern - Im Schnitt nur fünf Prozent Steuern auf Erbschaften über zehn Millionen Euro

In Großbritannien arbeiten viele Ärzte und Krankenpfleger aus der EU - mit unsicherer Zukunft und trotz Anfeindungen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!