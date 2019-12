Das Medizinstudium gilt stark verschult, Lernen geht über Multiple Choice und Patientenkontakte sind rar. Das soll sich mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 ändern. Ärzte und Patienten sollen künftig partnerschaftlich, das heißt auf Augenhöhe miteinander umgehen.

Bundesweite Premiere für den 26-jährigen Medizinstudenten Giuliano Bandiko in der Praxis für Allgemein- und Familienmedizin im kleinen Neubukow bei Rostock: Bandiko ist der erste Testprüfling für die künftige Prüfung für Medizinstudenten in einer Hausarztpraxis im Rahmen des Masterplans Medizinstudium 2020. Die erste klinische Testprüfung war im Februar 2019 in Heidelberg.

Unter den Augen von Praxischef Stefan Zutz und der Direktorin am Mainzer Institut für Medizinische und Pharmazeutische Prüfungsfragen, Jana Jünger, untersucht der Rostocker Student seine Patientin, die 76-jährige Gerda Schmidt. Sieben Seiten umfasst das Protokoll. In der gut 45-minütigen Sitzung erfragt Band...