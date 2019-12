Der neue Arbeitgeber sucht einen Mitarbeiter, der am besten sofort anfängt. Man selbst muss aber noch ein paar Monate dabeibleiben. Können Arbeitnehmer dann eine fristlose Kündigung einreichen?

»Das Arbeitsverhältnis kann von jedem Vertragsteilnehmer, also auch vom Arbeitnehmer, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden«, erklärt Jürgen Markowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Nürnberg. Das ist in Paragraf 626 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert.

Diese Gründe beziehen sich aber auf Tatsachen, die das Arbeitsverhältnis für den Einzelnen unzumutbar machen. Neben ausbleibendem Lohn können das Beleidigungen durch den Arbeitgeber, sexuelle Belästigung oder rassistisches Verhalten sein. Auch wenn sich der Arbeitgeber regelmäßig und willkürlich weigert, Urlaub zu gewähren, kann eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein.

Wichtig: »Der Wunsch, eine andere Stelle anzunehmen, ist kein Grund für eine fris...