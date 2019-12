Am Montag hat in Madrid die UN-Klimakonferenz COP25 begonnen. »Zeit zu handeln« ist das Motto der 25. Klimakonferenz, an der Delegationen aus fast 200 Staaten teilnehmen. Am Morgen hatte der Präsident des letztjährigen Treffens im polnischen Kattowitz, Michal Kurtyka, die Präsidentschaft an die chilenische Umweltministerin Carolina Schmidt übergeben. Eigentlich sollte das jetzige Treffen in Santiago de Chile stattfinden. Wegen der heftigen Proteste gegen die dortige Regierung wurde es kurzfristig in die spanische Hauptstadt verlegt. Die versucht sich derzeit einen grünen Anstrich zu geben, sticht aber viel mehr wegen ihrer dicken Luft heraus.

Aus Santiago war am Montag der chilenische Präsident Sebastián Piñera nur per Videoschaltung zugeschaltet. Er forderte »ambitioniertere Ziele« für den Klimaschutz. Seine Umweltministerin erklärte, dass »die Menschen im Zentrum der Entscheidungen stehen müssen«. Beides klingt zynisch aus dem Mund vo...